Враг несет серьезные потери: Мусиенко о ситуации вокруг Бахмута и точке перелома в войне
За прошедшую неделю Вооруженным силам Украины удалось немного стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении, российские войска там понесли серьезные потери.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.
– Туда противник бросал большие силы, но за прошедшую неделю удалось несколько стабилизировать ситуацию. Российские войска понесли там достаточно серьезные потери, это дало возможность “выдохнуть” и готовиться к дальнейшей обороне, возможно, даже с переходом к локальным контрнаступательным действиям, — сказал он.
Мусиенко подчеркнул, что в Донецкой области враг стремится прорвать нашу оборону, а также вытащить как можно больше украинских войск, чтобы их нельзя было задействовать на других направлениях.
Эксперт считает, что отправной точкой, которая свидетельствовала о победе Украины в войне, станет деоккупация Юга или, по меньшей мере, Мелитополя.
– Украина уже подошла к точке взлома ситуации в нашу пользу. Как бы ни развивалась ситуация на поле боя, мы уже отстояли украинскую государственность и суверитет. Сейчас идет вопрос борьбы за наши территории и освобождения их из-под оккупации. Отправной точкой к победе в этой войне стала бы деоккупация Юга или, по меньшей мере, Мелитополя, — сказал Александр Мусиенко.