Январь, 01 в 19:32

За прошедшую неделю Вооруженным силам Украины удалось немного стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении, российские войска там понесли серьезные потери.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

– Туда противник бросал большие силы, но за прошедшую неделю удалось несколько стабилизировать ситуацию. Российские войска понесли там достаточно серьезные потери, это дало возможность “выдохнуть” и готовиться к дальнейшей обороне, возможно, даже с переходом к локальным контрнаступательным действиям, — сказал он.

Сейчас смотрят

Мусиенко подчеркнул, что в Донецкой области враг стремится прорвать нашу оборону, а также вытащить как можно больше украинских войск, чтобы их нельзя было задействовать на других направлениях.

Эксперт считает, что отправной точкой, которая свидетельствовала о победе Украины в войне, станет деоккупация Юга или, по меньшей мере, Мелитополя.