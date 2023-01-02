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Факты / Україна

Оккупанты обстреляли два пограничных села Черниговщины из артиллерии и минометов

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В понедельник, 2 января, российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов два приграничных села в Черниговской области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Север.

– С 12:10 до 12:30 сообщили о 16 приходах, предположительно из САУ, в районе населенного пункта Елино. Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала, — говорится в сообщении.

С 13:20 до 13:40 сообщили о 6 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Липовка.

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О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 313-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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