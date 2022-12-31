Декабрь, 31 в 11:50

Ночью 31 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Черниговской области.

По словам руководителя областной военной администрации Вячеслава Чауса, целились оккупанты по одному из военных городков.

– По предварительной информации, это была баллистическая ракета Искандер, траекторию которой практически невозможно отследить противовоздушной обороне, – отметил Вячеслав Чаус.

К счастью, погибших нет.

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К слову, на днях в области возросла интенсивность обстрелов.

В течение нескольких дней враг бьет из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

Накануне от российского снаряда в Семеновке погибла женщина.

– Враг-террорист. Именно так выглядит агония. Именно поэтому в эти дни нужно быть максимально внимательными, – объясняет руководитель ОВА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 311-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Вячеслав Чаус

Фото: Минобороны РФ