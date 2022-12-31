Целились Искандером в военный городок: РФ ударила баллистической ракетой по Черниговщине
Ночью 31 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Черниговской области.
По словам руководителя областной военной администрации Вячеслава Чауса, целились оккупанты по одному из военных городков.
– По предварительной информации, это была баллистическая ракета Искандер, траекторию которой практически невозможно отследить противовоздушной обороне, – отметил Вячеслав Чаус.
К счастью, погибших нет.
К слову, на днях в области возросла интенсивность обстрелов.
В течение нескольких дней враг бьет из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.
Накануне от российского снаряда в Семеновке погибла женщина.
– Враг-террорист. Именно так выглядит агония. Именно поэтому в эти дни нужно быть максимально внимательными, – объясняет руководитель ОВА.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 311-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Вячеслав Чаус
Фото: Минобороны РФ