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Факти / Україна

Окупанти обстріляли два прикордонні села Чернігівщини з артилерії і мінометів

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

У понеділок, 2 січня, російські окупанти обстріляли з артилерії і мінометів два прикордонні села у Чернігівській області.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Північ.

– З 12:10 до 12:30 повідомили про 16 приходів, імовірно з САУ, в район населеного пункту Єліне. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила, – йдеться у повідомленні.

З 13:20 до 13:40 повідомили про 6 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в район населеного пункту Липівка.

Зараз дивляться

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 313-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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