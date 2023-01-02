У понеділок, 2 січня, російські окупанти обстріляли з артилерії і мінометів два прикордонні села у Чернігівській області.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Північ.

– З 12:10 до 12:30 повідомили про 16 приходів, імовірно з САУ, в район населеного пункту Єліне. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила, – йдеться у повідомленні.

З 13:20 до 13:40 повідомили про 6 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в район населеного пункту Липівка.

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Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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