Окупанти обстріляли два прикордонні села Чернігівщини з артилерії і мінометів
У понеділок, 2 січня, російські окупанти обстріляли з артилерії і мінометів два прикордонні села у Чернігівській області.
Про це повідомили в Оперативному командуванні Північ.
– З 12:10 до 12:30 повідомили про 16 приходів, імовірно з САУ, в район населеного пункту Єліне. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила, – йдеться у повідомленні.
З 13:20 до 13:40 повідомили про 6 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в район населеного пункту Липівка.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 313-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.