Воздушные силы готовы к новому возможному обстрелу РФ перед Рождеством – Игнат

Январь, 02 в 16:14

Перед Рождеством 7 января российские войска могут прибегнуть к новым обстрелам Украины. В то же время они готовы отбивать все атаки захватчиков.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Мы ожидаем, мы готовимся. Вы же видите, что три дня подряд идут атаки. Как они себе там спланировали, пока мы не знаем. Нам нужно просто готовиться к этому и держать порох сухим, как говорится. Ракеты – чтобы были заряжены, а люди – готовы, – сказал он в эфире 24 канала.

По словам Игната, РФ не изменила своих захватнических намерений в отношении Украины.

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– Вопрос идет об их выживании – не о нашем, а об их. Мы будем готовиться, отражать все угрозы, – резюмировал он.

РФ массово обстреляла Украину 31 декабря. Ранее сообщалось, что оккупанты выпустили более 20 ракет, силам ПВО удалось уничтожить 12 из них.

Также силы ПВО сбили все 45 Шахедов, которыми россияне атаковали Украину в новогоднюю ночь.