Декабрь, 31 в 21:46

В одном из районов Киевской области обнаружили обломки российской ракеты.

Об этом сообщил глава Нацполиции в Киевской области, генерал полиции Андрей Небытов.

По его словам, украинские правоохранители обнаружили в лесополосе части ракеты РФ, которая была сбита силами противовоздушной обороны Украины.

Сейчас смотрят

— Пострадавших и разрушений нет. Полицейские осматривают место происшествия и документируют преступления РФ, — написал он.

Он поблагодарил военных за эффективную работу и добавил, что в течение 31 декабря над данным районом Киевщины украинские защитники сбили по меньшей мере три ракеты российских оккупантов.

Небытов призвал граждан не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и сообщать о воздушных объектах сразу на спецлинию 102.

Напомним, 31 декабря Россия во время очередного массированного ракетного удара выпустила по гражданским объектам Украины более 20 крылатых ракет. Украинским защитникам удалось сбить 12 ракет врага: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и одну Хмельницкой областей.

В общем, под вражеские удары 31 декабря попали Киев, Хмельницкий, Запорожье, Николаев и другие населенные пункты. По последним данным, есть пострадавшие, также известно о погибших в результате ракетной атаки РФ.

Фото: Andrii Nebytov