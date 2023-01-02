Повітряні сили готові до нового можливого обстрілу РФ перед Різдвом – Ігнат

Січень, 02 в 16:14

Перед Різдвом 7 січня російські війська можуть вдатися до нового обстрілу України. У той же час вони готові відбивати усі атаки загарбників.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Ми очікуємо, ми готуємось. Ви ж бачите, що три дні поспіль йдуть атаки. Як вони собі там спланували, поки що ми не знаємо. Нам треба просто готуватися до цього і тримати порох сухим, як то кажуть. Ракети – щоб були зарядженими, а люди – готовими, – сказав він в ефірі 24 каналу.

За словами Ігната, РФ не змінила своїх загарбницьких намірів щодо України.

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– Питання йде про їхнє виживання – не про наше, а про їхнє. Ми будемо готуватися, відбивати всі загрози, – резюмував він.

РФ масовано обстріляла Україну 31 грудня. Раніше повідомлялось, що окупанти випустили понад 20 ракет, силам ППО вдалось знищити 12 з них.

Також сили ППО збили усі 45 Шахедів, якими росіяни атакували Україну в новорічну ніч.