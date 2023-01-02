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Факты / Україна

Собирал разведданные для оккупантов: на Львовщине задержали российского агента

Анастасия Гевко, редактор ленты
Собирал разведданные для оккупантов: на Львовщине задержали российского агента
Фото: СБУ

В ходе многоэтапной спецоперации на Западе Украины контрразведчики Службы безопасности задержали очередного вражеского приспешника, собиравшего разведданные для оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

– Им оказался житель Донбасса, который после начала полномасштабного вторжения передавал информацию представителю террористической организации, – говорится в сообщении.

Мужчина с начала полномасштабной войны собирал разведданные о местах нахождения и перемещения подразделений Сил обороны на Лиманском направлении. Впоследствии он перебрался во Львовскую область и продолжил там свою разведывательно-подрывную деятельность.

– Под видом внутренне перемещенного лица он поселился вблизи одного из энергетических объектов. Мужчина продолжил сбор информации для вражеской спецслужбы. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили приспешника врага на попытках скрытого сбора и передачи сведений через “связного” в рядах террористических группировок “ДНР”, – говорится в сообщении.

Во время оперативных мероприятий у злоумышленника обнаружили мобильный телефон с перепиской с врагом. На основании этих доказательств следователи СБУ сообщили враждебному приспешнику о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Источник: СБУ
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