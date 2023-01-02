Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Збирав розвіддані для окупантів: на Львівщині затримали російського агента

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Збирав розвіддані для окупантів: на Львівщині затримали російського агента
Фото: СБУ

В ході багатоетапної спецоперації на Заході України контррозвідники Служби безпеки затримали чергового ворожого поплічника, який збирав розвіддані для окупантів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

– Ним виявився мешканець Донеччини, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представнику терористичної організації, – йдеться у повідомленні.

Чоловік від початку повномасштабної війни збирав розвіддані про місця перебування та переміщення підрозділів Сил оборони на Лиманському напрямку. Згодом він перебрався на Львівщину і продовжив там свою розвідувально-підривну діяльність. 

– Під виглядом внутрішньо переміщеної особи він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів. Чоловік продовжив збір інформації для ворожої спецслужби. Втім, співробітники СБУ викрили поплічника ворога на спробах прихованого збору і передачі відомостей через “зв’язкового” у лавах терористичних угруповань “ДНР”, – сказано в повідомленні.

Під час оперативних заходів у зловмисника знайшли мобільний телефон із листуванням з ворогом. На підставі цих доказів слідчі СБУ повідомили ворожому поплічнику про підозру, а суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зараз дивляться
Читайте
Особистого інформатора терориста Стрєлкова засудили до 10 років – СБУ

Джерело: СБУ
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка