Зеленский: Россия планирует длительную атаку Шахедами, ее ставка может быть на истощение

Январь, 02 в 21:43

Только за два дня 2023 над Украиной было сбито более 80 иранских дронов и в ближайшее время это количество может возрасти.

Об этом в традиционном вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— С начала года прошло всего два дня, а количество сбитых иранских дронов над Украиной уже более 80. И в ближайшее время это количество может вырости. Потому что в эти недели ночи могут быть довольно неспокойными. У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку Шахедами. Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, нашей ПВО, нашей энергетики. Но мы должны сделать и сделаем все, чтобы и эта цель террористов испытала провал, как и все остальные, – отметил он.

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Зеленский поблагодарил за защиту неба воздушное командование Центр, Юг и Восток и особенно – бойцов 96-й Киевской, 208-й Херсонской и 138-й Днепровской зенитных ракетных бригад, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка Воздушных сил, воинов 39-го полка Сухопутных войск.

– Сейчас то время, когда всем, кто вовлечен в защиту неба, нужно быть особенно внимательными. Русскому режиму требуются мобилизационные эмоции. Что-то такое, что они хотят демонстрировать своей стране, чтобы лгать дальше, как будто все у них идет “по плану”. Наша же задача – ежедневно давать Украине успехи, достижения, пусть небольшие, но победы над террористами и террором. Каждый сбитый дрон, каждая сбитая ракета, каждое время с электричеством для наших людей и минимальные графики отключений – это именно такие победы, — говорит глава государства.

Кроме того, Зеленский сообщил, что побеседовал с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.