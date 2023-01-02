Зеленський: Росія планує тривалу атаку Шахедами, її ставка може бути на виснаження

Січень, 02 в 21:43

Лише за два дні 2023 року над Україною було збито понад 80 іранських дронів і найближчим часом ця кількість може зрости.

Про це у традиційному вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– Від початку року минуло лише два дні, а кількість збитих іранських дронів над Україною вже понад 80. І найближчим часом ця кількість може зрости. Бо цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними. Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку Шахедами. Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Але ми маємо зробити і зробимо все, щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші, – зазначив він.

Зараз дивляться

Зеленський подякував за захист неба повітряним командуванням Центр, Південь та Схід та особливо – бійцям 96-ї Київської, 208-ї Херсонської та 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряних сил, воїнам 39-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ.

– Зараз той час, коли всім, хто залучений до захисту неба, треба бути особливо уважними. Російському режиму потрібні мобілізаційні емоції. Щось таке, що вони хочуть демонструвати своїй країні, щоб брехати далі, нібито все у них іде “за планом”. Наше ж завдання – щодня давати Україні успіхи, здобутки, хай невеликі, але перемоги над терористами й терором. Кожен збитий дрон, кожна збита ракета, кожна доба з електрикою для наших людей і мінімальні графіки відключень – це саме такі перемоги, – говорить голова держави.

Крім того, Зеленський повідомив, що поговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.