Россия больше всего атакует иранскими дронами именно Киев — Игнат

Январь, 02 в 13:33

Киев больше всего подвергается атакам иранскими дронами-камикадзе Shahed-131/136 со стороны России, так было и в ночь с 1 на 2 января, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Эспрессо.

По его словам, в эту ночь 39 вражеских беспилотников уничтожены силами ПВО.

— Столица остается основным направлением атаки вражеских дронов, противник именно туда целится больше всего. Но на восточном и южном направлениях тоже были уничтожены БПЛА подразделениями зенитно-ракетных войск, авиационными подразделениями, в небе работали истребители, — подчеркнул Игнат.

Кроме того, большая заслуга в уничтожении дронов и мобильных огневых групп, среди ночи обнаруживающих Shahed с помощью радиолокационных средств и специальных прожекторов, а уничтожают их с помощью стрелкового и зенитного оружия.

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В понедельник, 2 января, Россия атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-131/136, наши военные уничтожили 39 Шахедов.

Этой ночью 40 дронов шли на Киев, однако 15 из них уничтожили над соседними областями, три – в Киевской области и 22 дрона – над столицей.