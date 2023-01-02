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Факты / Україна

ВСУ освободили Большой Потемкинский остров в Херсонской области — нардеп Гончаренко

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины освободили остров Большой Потемкинский в Херсонской области.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав видео военного с украинским флагом.

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Официального подтверждения информации от Генштаба или президента Владимира Зеленского пока нет.

Большой Потемкинский остров расположен между левым и правым берегом Днепра возле Херсона.

острів Великий Потьомкінський

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 313-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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