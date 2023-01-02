ВСУ освободили Большой Потемкинский остров в Херсонской области — нардеп Гончаренко
Требует проверки
Фото: Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины освободили остров Большой Потемкинский в Херсонской области.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав видео военного с украинским флагом.
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Официального подтверждения информации от Генштаба или президента Владимира Зеленского пока нет.
Большой Потемкинский остров расположен между левым и правым берегом Днепра возле Херсона.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 313-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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