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Факти / Україна

ЗСУ звільнили Великий Потьомкінський острів на Херсонщині – нардеп Гончаренко

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України звільнили острів Великий Потьомкінський на Херсонщині.

Про це у Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши відео військового з українським прапором.

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Офіційного підтверження інформації від Генштабу чи президента Володимира Зеленського наразі немає.

Великий Потьомкінський острів розташований між лівим та правим берегом Дніпра біля Херсона.

острів Великий Потьомкінський

Повномасштабна війна в Україні триває вже 313-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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