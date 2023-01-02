Січень, 02 в 20:14

Збройні сили України звільнили острів Великий Потьомкінський на Херсонщині.

Про це у Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши відео військового з українським прапором.

Зараз дивляться

Офіційного підтверження інформації від Генштабу чи президента Володимира Зеленського наразі немає.

Великий Потьомкінський острів розташований між лівим та правим берегом Дніпра біля Херсона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 313-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.