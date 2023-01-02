ЗСУ звільнили Великий Потьомкінський острів на Херсонщині – нардеп Гончаренко
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Фото: Генштаб ЗСУ
Збройні сили України звільнили острів Великий Потьомкінський на Херсонщині.
Про це у Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши відео військового з українським прапором.
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Офіційного підтверження інформації від Генштабу чи президента Володимира Зеленського наразі немає.
Великий Потьомкінський острів розташований між лівим та правим берегом Дніпра біля Херсона.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 313-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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