Январь, 02 в 18:51

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение базы оккупантов в Макеевке Донецкой области.

Об этом говорится в вечерней сводке по состоянию на 2 января.

— 31 декабря в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области было уничтожено и повреждено до 10 единиц вражеской военной техники разных типов, потери личного состава оккупантов уточняются, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в оккупированной Макеевке было уничтожено здание ПТУ №19 с мобилизованными оккупантами.

Сейчас смотрят

Как сообщил Стратком ВСУ, там погибли около 400 захватчиков, еще примерно 300 получили ранения.

Минобороны России признало удар по месту дислокации своих мобилизованных солдат и гибель 63 из них. Оккупанты рассказали о попадании четырьмя ракетами HIMARS. Также РФ заявила, что две ракеты якобы сбила их ПВО.