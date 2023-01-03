Январь, 03 в 18:02

Удар украинских военных по расположению российских оккупантов в Макеевке Донецкой области — это позор для российского диктатора Владимира Путина и одна из самых больших потерь РФ.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Издание отмечает, что заявление минобороны России о погибших 63 солдатах в результате удара ракетами Himars непривычно, ведь обычно режим Кремля отказывается признавать серьезные потери.

Сейчас смотрят

NYT пишет, что ни утверждение РФ, ни заявления Украины о ликвидации около 400 оккупантов “нельзя проверить независимо”, но “даже самое низкое количество было бы одной из самых больших потерь России за один эпизод войны и позором для Путина”, который неоднократно обещал исправить явные ошибки и слабые стороны своих вооруженных сил.

Кремлевские блоггеры-пропагандисты и некоторые чиновники из РФ заявили, что причиной фиаско были собственные неоднократные и дорогие ошибки военных, такие как плотное сосредоточение гарнизонов в пределах досягаемости украинской артиллерии и размещение их в том же здании с составом боеприпасов.

А также, как говорится в материале, разрешение им использовать мобильные телефоны, “сигналы, которые украинцы могут использовать для наведения на цель”.

В статье также упоминаются заявления террориста Игоря Гиркина, который сообщил, что ПТУ в Макеевке было почти полностью уничтожено из-за детонации боеприпасов вместе со всей военной техникой, которая была рядом “без признаков маскировки”.

Старшая научная сотрудница RAND Corporation Дара Массикот отметила, что представители страны-агрессора “обычно не предоставляют такую информацию после большой потери, что говорит о том, что они хотят контролировать нарратив об этом событии”.

1 января стало известно, что в новогоднюю ночь в оккупированной Макеевке Донецкой области уничтожили здание ПТУ №19 с мобилизованными оккупантами.

Как сообщил СтратКом ВСУ, там погибли около 400 захватчиков, еще примерно 300 получили ранения.

Фото: ChrisO_wiki