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Факты / Україна

HIMARS под куранты: в Макеевке уничтожили базу с оккупантами

Евгения Грейс, редактор ленты
Удар по Макіївці

В оккупированной Макеевке Донецкой области уничтожили здание ПТУ №19 с мобилизованными оккупантами. 

Как сообщил СтратКом ВСУ, там погибли около 400 захватчиков, еще около 300 получили ранения.

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Пропагандисты РФ — как так называемые военкоры, так и государственные медиа, — подтвердили нанесение ударов.

Обновлено в 15:40. Минобороны России признало удар по месту дислокации своих мобилизованных солдат и гибель 63 из них. Оккупанты рассказали о попадании четырьмя ракетами HIMARS. Также РФ заявила, что две ракеты якобы сбила их ПВО.

Макіївка Міноборони РФ

Украинский блогер Игорь Лаченков в ночь на 2 января опубликовал видео, на котором ВСУ запускали всего четыре ракеты из РСЗО HIMARS и поздравляли с Новым годом.

В российских пабликах стали появляться сообщения о том, что количество убитых может достигать 600 человек.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский пишет, что удар по зданию нанесли из РСЗО HIMARS. Захватчики это также подтверждают.

— Точных цифр никто не раскроет, но по тональности постов понятно, что они очень высокие. Так что в новогодние праздники родственникам мобилизованных россиян придется встречать сотни гробов из Украины, — написал Казанский.


OSINT-аналитик InformNapalm Антон Павлушко объяснял в своей заметке, что у россиян произошел логистический тупик — личный состав и технику нужно где-то размещать, но об этих местах узнает разведка. 

— Выглядит так, что какое бы наступление россияне ни задумали, но “наступающих” надо где-то разместить. Желательно ближе к линии фронта. Как ни крути, а количество городов, где будут расквартировывать, и мест, которые можно под это найти, довольно ограничено. Часть этих зданий уже выжгли, поэтому приходится каждый раз искать что-то новое. Надо, чтобы было много мест для личного состава, плюс техники. В теории все ясно, но каждое такое “крутое” место также знают местные, поэтому об этом узнает разведка. Вообще кучу техники и личного состава трудно скрыть, — пишет Павлушко.


Пророссийские паблики со ссылкой на “военкоров” заявили, что причиной попадания стало использование военнослужащими телефонов с российскими sim-картами. 
Макіївка скріншот

Напомним, на военном аэродроме Балтимор в Воронеже произошли взрывы.

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Фото: Скриншот с видео, скриншот

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