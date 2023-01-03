Січень, 03 в 18:02

Удар українських військових по розташуванню російських окупантів у Макіївці на Донеччині – це ганьба для російського диктатора Володимира Путіна та одна з найбільших втрат РФ.

Про це пише американська газета The New York Times.

Видання зазначає, що заява міноборони Росії про загиблих 63 солдатів у результаті удару ракетами Himars незвична, адже зазвичай режим Кремля відмовляється визнавати серйозні втрати.

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NYT пише, що ні твердження РФ, ні заяви України про ліквідацію близько 400 окупантів “не можна перевірити незалежно”, але “навіть найнижча кількість була б однією з найбільших втрат Росії за один епізод війни і ганьбою для Путіна”, який неодноразово обіцяв виправити явні помилки та слабкі сторони своїх збройних сил.

Кремлівські блогери-пропагандисти та деякі урядовці з РФ заявили, що причиною фіаско були власні неодноразові та дорогі помилки військових, як-от щільне зосередження гарнізонів у межах досяжності української артилерії та розміщення їх у тій самій будівлі зі складом боєприпасів.

А також, як йдеться у матеріалі, дозвіл їм використовувати мобільні телефони, “сигнали яких українці можуть використовувати для наведення на ціль”.

У статті також згадуються заяви терориста Ігоря Гіркіна, який повідомив, що ПТУ в Макіївці було майже повністю знищено через детонацію боєприпасів разом з усією військовою технікою, яка була поруч “без жодної ознаки маскування”.

Старша наукова співробітниця RAND Corporation Дара Массікот зазначила, що представники країни-агресора “зазвичай не надають таку інформацію після великої втрати, що говорить про те, що вони хочуть контролювати наратив про цю подію”.

1 січня стало відомо, що в новорічну ніч в окупованій Макіївці Донецької області знищили будівлю ПТУ №19 з мобілізованими окупантами.

Як повідомив СтратКом ЗСУ, там загинули близько 400 загарбників, ще приблизно 300 зазнали поранень.

Фото: ChrisO_wiki