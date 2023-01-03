Оккупанты обстреляли Курахово в Донецкой области: есть погибшие и раненые
Утром 3 января оккупационные войска обстреляли Курахово Донецкой области из артиллерии и попали в жилой квартал.
По предварительной информации Донецкой ОГА, один человек погиб, еще двое получили ранения.
Кроме этого, один снаряд попал непосредственно в многоэтажку, нанеся разрушения. Кроме того, поврежден объект водоснабжения и выбиты стекла в зданиях неподалеку от места взрыва.
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Оккупанты обстреляли Курахово в Донецкой области: есть погибшие и раненые / 3 фотографии
— Вся Донецкая область — опасна для гражданских! Сохраните свою жизнь — эвакуируйтесь!, — призывают местные власти.
Напомним, Генштаб ВСУ сообщал, что РФ сосредотачивает усилия с целью полного захвата Донецкой области.
Источник: Донецкая ОВА
Фото: Донецкая ОВА