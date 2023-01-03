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Факты / Україна

Оккупанты обстреляли Курахово в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Евгения Грейс, редактор ленты
Обстріл Курахове Донеччина

Утром 3 января оккупационные войска обстреляли Курахово Донецкой области из артиллерии и попали в жилой квартал.

По предварительной информации Донецкой ОГА, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Кроме этого, один снаряд попал непосредственно в многоэтажку, нанеся разрушения. Кроме того, поврежден объект водоснабжения и выбиты стекла в зданиях неподалеку от места взрыва.

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Обстріл Курахове Донеччина
Обстріл Курахове Донеччина
Обстріл Курахове Донеччина
Обстріл Курахове Донеччина
Обстріл Курахове Донеччина
Обстріл Курахове Донеччина
Оккупанты обстреляли Курахово в Донецкой области: есть погибшие и раненые / 3 фотографии

— Вся Донецкая область — опасна для гражданских! Сохраните свою жизнь — эвакуируйтесь!, — призывают местные власти.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщал, что РФ сосредотачивает усилия с целью полного захвата Донецкой области.

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Источник: Донецкая ОВА

Фото: Донецкая ОВА

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