РФ продолжает укрепляться в Донецкой области с целью ее полного захвата — Генштаб
Россия не отказалась от планов выхода на административную границу Донецкой области. Противник пытается поддержать свой наступательный потенциал и восполнять потери, в том числе за счет мобилизованных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Кроме того, враг пытается давить на руководство и население Украины, когда наносит авиационные и ракетные удары, а также артиллерией обстреливает критическую инфраструктуру и жилье людей.
В Генштабе в очередной раз подчеркивают, что такие действия России являются нарушением норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.
За прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных и 52 авиационных удара. 77 раз оккупанты били из реактивных систем залпового огня. Шесть ракетных, а также 30 авиационных враг нанес по гражданской инфраструктуре.
Кроме того, все 27 дронов Shahed-136, которые применил противник – сбиты Силами обороны Украины.
В Генштабе отмечают, что российский враг сосредотачивает усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении и делает попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях.
Также российское командование усиливает группировку на Новопавловском направлении опрокидыванием подразделений из Херсонского направления.
Фото: ГУР МО