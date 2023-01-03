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Факты / Україна

РФ продолжает укрепляться в Донецкой области с целью ее полного захвата — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ продолжает укрепляться в Донецкой области с целью ее полного захвата — Генштаб

Россия не отказалась от планов выхода на административную границу Донецкой области. Противник пытается поддержать свой наступательный потенциал и восполнять потери, в том числе за счет мобилизованных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, враг пытается давить на руководство и население Украины, когда наносит авиационные и ракетные удары, а также артиллерией обстреливает критическую инфраструктуру и жилье людей.

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В Генштабе в очередной раз подчеркивают, что такие действия России являются нарушением норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных и 52 авиационных удара. 77 раз оккупанты били из реактивных систем залпового огня. Шесть ракетных, а также 30 авиационных враг нанес по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, все 27 дронов Shahed-136, которые применил противник – сбиты Силами обороны Украины.

В Генштабе отмечают, что российский враг сосредотачивает усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении и делает попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Также российское командование усиливает группировку на Новопавловском направлении опрокидыванием подразделений из Херсонского направления.

Фото: ГУР МО

Источник: Генштаб ВСУ
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