Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині: є загиблі та поранені
Зранку 3 січня окупаційні війська обстріляли Курахове Донецької області з артилерії і поцілили у житловий квартал.
За попередньою інформацією Донецької ОВА, одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.
Крім цього, один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку, завдавши руйнувань. Пошкоджений також об’єкт водопостачання та вибиті шибки у будівлях неподалік місця вибуху.
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Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині: є загиблі та поранені / 3 фотографии
– Вся Донецька область — небезпечна для цивільних! Збережіть своє життя — евакуюйтесь! – закликає місцева влада.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв, що РФ зосереджує зусилля з метою повного захоплення Донеччини.
Джерело: Донецька ОВА
Фото: Донецька ОВА