Січень, 03 в 14:01

Зранку 3 січня окупаційні війська обстріляли Курахове Донецької області з артилерії і поцілили у житловий квартал.

За попередньою інформацією Донецької ОВА, одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Крім цього, один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку, завдавши руйнувань. Пошкоджений також об’єкт водопостачання та вибиті шибки у будівлях неподалік місця вибуху.

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Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині: є загиблі та поранені / 3 фотографии

– Вся Донецька область — небезпечна для цивільних! Збережіть своє життя — евакуюйтесь! – закликає місцева влада.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв, що РФ зосереджує зусилля з метою повного захоплення Донеччини.

Джерело: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА