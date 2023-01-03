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Факты / Україна

Поднимал боевой дух оккупантам: харьковчанина приговорили к 10 годам

Евгения Грейс, редактор ленты
Харків'янин-колаборант

Жителя Харькова приговорили к 10 годам заключения за то, что он поддерживал врага.

Обвинение доказало, что бывший художник-постановщик одного из телеканалов Харьковщины изготавливал у себя дома открытки с изображением запрещенной символики и триколора российского флага.

Макеты он посылал своей дочери, которая живет в России. А она обращалась в российские министерства и предлагала работы своего отца для распространения среди личного состава ВС РФ и незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР”.

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Также дома у мужчины нашли советскую и антиукраинскую литературу.

Харків'янин-колаборант
Харків'янин-колаборант
Харків'янин-колаборант
Харків'янин-колаборант
Поднимал боевой дух оккупантам: харьковчанина приговорили к 10 годам / 2 фотографии

В суде обвиняемый полностью признал свою вину в коллаборационистской деятельности.

Досудебное расследование проводила СБУ.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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