Поднимал боевой дух оккупантам: харьковчанина приговорили к 10 годам
Жителя Харькова приговорили к 10 годам заключения за то, что он поддерживал врага.
Обвинение доказало, что бывший художник-постановщик одного из телеканалов Харьковщины изготавливал у себя дома открытки с изображением запрещенной символики и триколора российского флага.
Макеты он посылал своей дочери, которая живет в России. А она обращалась в российские министерства и предлагала работы своего отца для распространения среди личного состава ВС РФ и незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР”.
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Также дома у мужчины нашли советскую и антиукраинскую литературу.
Поднимал боевой дух оккупантам: харьковчанина приговорили к 10 годам / 2 фотографии
В суде обвиняемый полностью признал свою вину в коллаборационистской деятельности.
Досудебное расследование проводила СБУ.
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