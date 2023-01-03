Підіймав бойовий дух окупантам: харків’янина засудили до 10 років
Жителя Харкова засудили до 10 років ув’язнення за те, що він підтримував ворога.
Обвинувачення довело, що колишній художник-постановник одного з телеканалів Харківщини виготовляв у себе вдома листівки із зображенням забороненої символіки та триколору російського прапора.
Макети він надсилав своїй доньці, яка живе в Росії. А вона зверталася до російських міністерств та пропонувала роботи свого батька для поширення серед особового складу ЗС РФ та незаконних збройних формувань “ЛНР” та “ДНР”.
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Також вдома у чоловіка знайшли радянську та антиукраїнську літературу.
Підіймав бойовий дух окупантам: харків’янина засудили до 10 років / 2 фотографии
У суді обвинувачений повністю визнав свою провину у колабораційній діяльності.
Досудове розслідування проводила СБУ.
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