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Факты / Україна

Поставка Украине тяжелой бронетехники может стать переломным моментом в войне — политолог

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Поставка Украине тяжелой бронетехники от Германии и других западных партнеров может стать переломным моментом в войне против России.

Об этом в эфире телеканала Freedom сообщил политолог Игорь Рейтерович.

— Поставка тяжелой бронетехники от Германии может стать прецедентом, который покажет другим странам, например Франции, что время хороших слов прошло, нужно переходить непосредственно к делу. Тяжелая бронетехника – это прежде всего наступательное вооружение. И это как раз будет точным сигналом, в том числе России, что мир наступит только тогда, когда Украина вернет все свои временно оккупированные территории, — сказал он.

Рейтерович уверен, что в 2023 году Украина получит всю необходимую технику и оружие, это только вопрос времени.

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Ранее в Германии заявили, что не будут поставлять Украине танки Leopard самостоятельно, поскольку это делается в координации с другими партнерами НАТО.

Как объяснил член социал-демократической партии ФРГ Михаэль Мюллер, передача танков “останется во внешнеполитической линии, чтобы не было непродуманных единоличных усилий”.

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