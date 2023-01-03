Постачання Україні важкої бронетехніки може стати переломним моментом у війні – політолог

Січень, 03 в 11:52

Постачання Україні важкої бронетехніки від Німеччини та інших західних партнерів може стати переломним моментом у війні проти Росії.

Про це в ефірі телеканалу Freedom повідомив політолог Ігор Рейтерович.

– Постачання важкої бронетехніки від Німеччини може стати прецедентом, який покаже іншим країнам, наприклад, Франції, що час гарних слів минув, треба переходити безпосередньо до справи. Важка бронетехніка – це насамперед наступальне озброєння. І це якраз буде точним сигналом, зокрема й Росії, що мир настане лише тоді, коли Україна поверне всі свої тимчасово окуповані території, – сказав він.

Рейтерович впевнений, що у 2023 році Україна отримає всю необхідну техніку та зброю, це лише питання часу.

Зараз дивляться

Раніше у Німеччині заявили, що не постачатимуть Україні танки Leopard самостійно, оскільки це робиться у координації з іншими партнерами НАТО.

Як пояснив член соціал-демократичної партії ФРН Міхаель Мюллер, передання танків “залишиться у зовнішньополітичній лінії, щоб не було непродуманих одноособовий зусиль”.