Январь, 03 в 15:02

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте рассказал о риске эскалации на фронте в Украине.

Об этом глава Украинского государства написал на своем канале в Telegram во вторник, 3 января.

– Рассказал о риске эскалации на фронте и потенциальных вызовах, а также о наших оборонных потребностях для адекватного реагирования. Рассчитываем на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем Рамштайне, – отметил Владимир Зеленский.

Между тем премьер Нидерландов констатировал у себя в Twitter, что Украина уже почти год сопротивляется открытой российской агрессии, и последующие месяцы – решающие.

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– Я только что говорил с Владимиром Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают все возможное для того, чтобы Украина могла не только сопротивляться, но и победить в войне, – подчеркнул Рютте.

Напомним, украинский министр обороны Алексей Резников сообщал, что очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, скорее всего, состоится в январе.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна выделит €2,5 млрд в поддержку Украины в 2023 году.