Січень, 03 в 15:02

Президент Володимир Зеленський в телефонній розмові з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте розповів про ризик ескалації на фронті в Україні.

Про це очільник Української держави написав на своєму каналі в Telegram у вівторок, 3 січня.

– Розповів про ризик ескалації на фронті та потенційні виклики, а також про наші оборонні потреби для адекватного реагування. Розраховуємо на конкретні кроки партнерів задля максимального підсилення України на найближчому Рамштайні, – зазначив Володимир Зеленський.

Тим часом прем’єр Нідерландів констатував у себе в Twitter, що Україна вже майже рік чинить опір відкритій російській агресії і наступні місяці – вирішальні.

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– Я щойно говорив із Володимиром Зеленським і запевнив його, що Нідерланди зроблять усе можливе для того, аби Україна могла не лише чинити опір, а й перемогти у війні, – підкреслив Рютте.

Нагадаємо, український міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що чергове засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, найвірогідніше, відбудеться у січні.

Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна виділить 2,5 млрд євро на підтримку України у 2023 році.