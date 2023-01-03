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Факты / Україна

Вместе с коллаборантами из Мелитополя бегут и российские врачи – Федоров

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Мер Мелітополя Іван Федоров
Фото: УНИАН

Из временно оккупированного Мелитополя Запорожской области вслед за коллаборантами бегут и российские врачи.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил мэр города Иван Федоров.

Среди причин такого бегства, помимо опасений в связи с вероятным успешным наступлением украинских военных, Федоров назвал катастрофическое для медицинской системы количество раненых российских солдат и потребность “лечить” также многочисленные случаи тяжелого алкогольного и наркотического опьянения.

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Мэр отметил, что оккупанты угрозами и подкупом пытаются уговорить украинских медработников “служить” в армии РФ, однако преимущественно без успеха — несмотря на террор, врачи отказываются сотрудничать.

К слову, ранее группа Информационное сопротивление сообщала, что российские захватчики хотят заставить жителей временно оккупированного Мелитополя присягать на верность стране-агрессору.

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