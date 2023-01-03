Разом з колаборантами з Мелітополя тікають і російські лікарі – Федоров

Січень, 03 в 21:06

З тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області слідом за колаборантами тікають вже й російські лікарі.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив мер міста Іван Федоров.

Серед причин такої втечі, крім побоювань у зв’язку з імовірним успішним наступом українських військових, Федоров назвав катастрофічну для медичної системи кількість поранених російських солдатів та потребу “лікувати” також численні випадки тяжкого алкогольного та наркотичного сп’яніння.

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Міський голова зауважив, що окупанти погрозами та підкупом намагаються вмовити українських медпрацівників “служити” в армії РФ, однак переважно без успіху – незважаючи на терор, лікарі відмовляються співпрацювати.

До речі, раніше група Інформаційний спротив повідомляла, що російські загарбники хочуть змусити мешканців Мелітополя присягати на вірність країні-агресору.