Декабрь, 25 в 20:14

Российские захватчики хотят заставить жителей временно оккупированного Мелитополя присягать на верность стране-агрессору.

Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает группа Информационное сопротивление.

Так, оккупанты предлагают жителям Запорожской области получить российский паспорт без заявления на гражданство.

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Чтобы получить фейковый документ, необходимо принять “присягу на верность России”, а также пройти дактилоскопию (снять отпечатки пальцев) и сфотографироваться.

Отмечается, что исключение делают только для подростков до 14 лет, недееспособных граждан и тех, кто не может прочесть или произнести текст присяги и собственноручно подписать ее из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что согласно статье 45 Гаагской конвенции 1907 года запрещено заставлять людей на оккупированных территориях присягать на верность государству-оккупанту и принуждением изменять их гражданство.