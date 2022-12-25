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Факты / Україна

Оккупанты хотят заставить жителей Мелитополя присягать на верность России

Анастасия Гевко, редактор ленты
Оккупанты хотят заставить жителей Мелитополя присягать на верность России

Российские захватчики хотят заставить жителей временно оккупированного Мелитополя присягать на верность стране-агрессору. 

Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает группа Информационное сопротивление.

Так, оккупанты предлагают жителям Запорожской области получить российский паспорт без заявления на гражданство. 

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Чтобы получить фейковый документ, необходимо принять “присягу на верность России”, а также пройти дактилоскопию (снять отпечатки пальцев) и сфотографироваться.

Отмечается, что исключение делают только для подростков до 14 лет, недееспособных граждан и тех, кто не может прочесть или произнести текст присяги и собственноручно подписать ее из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что согласно статье 45 Гаагской конвенции 1907 года запрещено заставлять людей на оккупированных территориях присягать на верность государству-оккупанту и принуждением изменять их гражданство.

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