Ситуация на фронте и атаки РФ Украины: Залужный провел первый в 2023 году разговор с Милли

Январь, 03 в 19:33

3 января главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел первый в 2023 году телефонный разговор с генералом и председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

— Рассказал об изменениях в оперативно-стратегической обстановке, прежде всего, в наземном и воздушном пространствах Украины. Тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово-Кременной, а также в направлении Лисичанска. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по трупам своих пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают вражеское наступление, — написал он на своей странице в Telegram.

Кроме того, Залужный рассказал о ситуации на Донецком направлении, в частности, об успешном удержании позиции вокруг Авдеевки и продолжении контрнаступательных действий.

— Мы надежно держим оборонительные рубежи на Запорожском направлении и прилагаем усилия по защите от вражеских обстрелов Херсона, прежде всего мирных жителей и объектов критической инфраструктуры города. Ситуация на границе с Республикой Беларусь полностью контролируется, – добавил он.

Также главнокомандующий ВС Украины отметил, что с 31 декабря по сегодняшнее утро РФ нанесла 14 ударов крылатыми ракетами и применила 94 дрона-камикадзе типа Shahed-136.

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