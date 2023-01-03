Ситуація на фронті та атаки РФ України: Залужний провів першу у 2023 році розмову з Міллі

Січень, 03 в 19:33

3 січня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів першу у 2023 році телефонну розмову з генералом та головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

– Розповів про зміни в оперативно-стратегічній обстановці, передусім у наземному та повітряному просторах України. Важкі бої ведуться на рубежі Сватове-Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ, – написав він на своїй сторінці у Telegram.

Крім того, Залужний розповів про ситуацію на Донецькому напрямку, зокрема про успішне утримання позиції навколо Авдіївки та продовження контрнаступальних дій.

– Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсону, передусім мирних мешканців та обʼєктів критичної інфраструктури міста. Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь повністю контрольована, – додав він.

Також головнокомандувач ЗС України зазначив, що з 31 грудня по сьогоднішній ранок РФ завдала 14 ударів крилатими ракетами і застосувала 94 дрони-камікадзе типу Shahed-136.

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Залужний подякував генералу Міллі за надання за його активного сприяння зенітних ракетних комплексів іноземного виробництва.