Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Трасса Сватово-Кременная под огневым контролем ВСУ: насколько это важно для освобождения территорий

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Логистическая артерия оккупантов, трасса Сватово-Кременная в Луганской области уже находится под огневым контролем украинских военных. Это усложняет оборону для российских военных.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– Можно говорить, что огневой контроль уже установлен над этой трассой. Да, физически наши силы обороны пока не находятся на трассе, но огневым контролем они ее уже контролируют, и там опасно ездить между Сватовым и Кременной. Поэтому они ищут новые логистические решения, делают огромный круг через Старобельск, таким образом теряют время и определенные возможности, — рассказал Гайдай.

Читайте
Британская разведка рассказала о боях за ключевую трассу возле Кременной

Он отметил, что под временно оккупированным Луганском уже стоят огромные 10-метровые очереди из фур. Снаряды, которые перевозят эти фуры, впоследствии перегружают на военные КамАЗы, доставляющие их солдатам РФ. Это усложняет ведение обороны для оккупантов.

Сейчас смотрят

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка