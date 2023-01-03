Трасса Сватово-Кременная под огневым контролем ВСУ: насколько это важно для освобождения территорий

Январь, 03 в 17:48

Логистическая артерия оккупантов, трасса Сватово-Кременная в Луганской области уже находится под огневым контролем украинских военных. Это усложняет оборону для российских военных.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– Можно говорить, что огневой контроль уже установлен над этой трассой. Да, физически наши силы обороны пока не находятся на трассе, но огневым контролем они ее уже контролируют, и там опасно ездить между Сватовым и Кременной. Поэтому они ищут новые логистические решения, делают огромный круг через Старобельск, таким образом теряют время и определенные возможности, — рассказал Гайдай.

Читайте Британская разведка рассказала о боях за ключевую трассу возле Кременной

Он отметил, что под временно оккупированным Луганском уже стоят огромные 10-метровые очереди из фур. Снаряды, которые перевозят эти фуры, впоследствии перегружают на военные КамАЗы, доставляющие их солдатам РФ. Это усложняет ведение обороны для оккупантов.