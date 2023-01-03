Траса Сватове-Кремінна під вогневим контролем ЗСУ: наскільки це важливо для звільнення територій

Січень, 03 в 17:48

Логістична артерія окупантів, траса Сватове-Кремінна в Луганській області вже перебуває під вогневим контролем українських військових. Це ускладнює оборону для російських військових.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Можна говорити, що вогневий контроль уже встановлений над цією трасою. Так, фізично наші сили оборони поки що не перебувають на трасі, але вогневим контролем вони її вже контролюють, і там небезпечно їздити між Сватовим та Кремінною. Тому вони шукають нові логістичні рішення, роблять величезне коло через Старобільськ, таким чином, втрачають час і певні можливості, – розповів Гайдай.

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Він зауважив, що під тимчасово окупованим Луганськом уже стоять величезні 10-метрові черги з фур. Снаряди, які перевозять ці фури, згодом перевантажують на військові КамАЗи, які доставляють їх до російських солдатів. Це ускладнює ведення оборони для окупантів.