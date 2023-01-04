Херсонщина: Большой Потемкинский остров остается в серой зоне – ВСУ

Январь, 04 в 19:14

Большой Потемкинский остров возле Херсона пока не находится под полным контролем ВСУ – это невозможно до полной деоккупации противоположного берега Днепра. Таким образом, этот остров находится в серой зоне.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

– Пока что эти острова находятся в так называемой серой зоне, которая не контролируется ни нашими войсками, ни оккупантами. Да, наши военнослужащие пытаются проходить на эти острова, осуществлять определенные мероприятия в рамках проведения операций, но говорить о контроле над островами невозможно, – цитирует спикера ВСУ Liga.

Ерин подчеркнул, что эти острова также называют плавнями. По его словам, они не плацдарм, который нужно содержать в долгосрочной перспективе.

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Спикер добавил, что освобождение островов станет возможным только после установления полноценного контроля над противоположным берегом.

– Острова просматриваются, простреливаются, любые более-менее большие скопления живой силы с любой стороны будут просто уничтожены. В настоящее время это нецелесообразно, – рассказал Ерин.

Напомним, ряд СМИ написал о якобы освобождении острова 2 января. На следующий же день спикер оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что пока что рано говорить об освобождении острова. Установку флага она назвала сигналом для россиян о том, что “мы работаем”.

Отметим, что Большой Потемкинский остров расположен между правым и левым берегами Днепра.

После отступления из Херсона российские оккупационные войска базируются на левобережье. Оттуда они постоянно обстреливают мирное население на освобожденных территориях.