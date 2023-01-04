В Херсонской области украинские военные повесили государственный сине-желтый флаг над островом Большой Потемкинский. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что там происходит сейчас.

— Херсонщина. Там есть такой остров Большой Потемкинский. Мы говорили, что российские войска туда перебросили, где-то два батальона. Вчера там украинские военные поставили флаг.

Вопрос: что сделали с двумя российскими батальонами? Нет двух российских батальонов. Да, это осталось в тени происходящего. Об этом сначала никто не говорил, но они были, а теперь — нет.