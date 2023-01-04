Имеем конкретные успехи: Арестович рассказал, что происходит на острове Большой Потемкинский
В Херсонской области украинские военные повесили государственный сине-желтый флаг над островом Большой Потемкинский. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что там происходит сейчас.
— Херсонщина. Там есть такой остров Большой Потемкинский. Мы говорили, что российские войска туда перебросили, где-то два батальона. Вчера там украинские военные поставили флаг.
Вопрос: что сделали с двумя российскими батальонами? Нет двух российских батальонов. Да, это осталось в тени происходящего. Об этом сначала никто не говорил, но они были, а теперь — нет.
По его словам, украинские военные повесили флаг Украины над островом, однако там все еще продолжаются обстрелы со стороны российских захватчиков.
— Мы не заняли этот остров, да и нет смысла его занимать, иначе наших ждет такая же судьба. Но над Днепром флаг Украины, и этого достаточно. Херсонская область является зоной очень активных перестрелок с обеих сторон. Они лупят по нам, мы лупим по ним, и имеем конкретные успехи.
Источник: Фейгин Live