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Имеем конкретные успехи: Арестович рассказал, что происходит на острове Большой Потемкинский

Юля Захарченко, редактор ленты
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Имеем конкретные успехи: Арестович рассказал, что происходит на острове Большой Потемкинский
Фото: Pexels

В Херсонской области украинские военные повесили государственный сине-желтый флаг над островом Большой Потемкинский. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что там происходит сейчас.

— Херсонщина. Там есть такой остров Большой Потемкинский. Мы говорили, что российские войска туда перебросили, где-то два батальона. Вчера там украинские военные поставили флаг.

Вопрос: что сделали с двумя российскими батальонами? Нет двух российских батальонов. Да, это осталось в тени происходящего. Об этом сначала никто не говорил, но они были, а теперь — нет.

По его словам, украинские военные повесили флаг Украины над островом, однако там все еще продолжаются обстрелы со стороны российских захватчиков.

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— Мы не заняли этот остров, да и нет смысла его занимать, иначе наших ждет такая же судьба. Но над Днепром флаг Украины, и этого достаточно. Херсонская область является зоной очень активных перестрелок с обеих сторон. Они лупят по нам, мы лупим по ним, и имеем конкретные успехи.

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Источник: Фейгин Live

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