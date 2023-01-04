Херсонщина: Великий Потьомкінський острів залишається у сірій зоні – ЗСУ

Січень, 04 в 19:14

Великий Потьомкінський острів біля Херсона поки що не під повним контролем ЗСУ – це неможливо до повної деокупації протилежного берега Дніпра. Тож поки він у сірій зоні.

Про це повідомив спікер Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін.

– Наразі ці острови перебувають у так званій сірій зоні, яка не контролюється ні нашими військами, ні окупантами. Так, наші військовослужбовці намагаються проходити на ці острови, здійснювати певні заходи в межах проведення операцій, але говорити про контроль над островами неможливо, – цитує речника ЗСУ Liga.

Єрін наголосив, що ці острови також називають плавнями. За його словами, вони не є плацдармом, який потрібно утримувати в довгостроковій перспективі.

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Спікер додав, що звільнення островів стане можливим тільки після встановлення повноцінного контролю над протилежним берегом.

– Острови проглядаються, прострілюються, будь-які більш-менш великі скупчення живої сили з будь-якого боку будуть просто знищені. На цей час це недоцільно, – розповів Єрін.

Нагадаємо, низка ЗМІ написала про нібито звільнення острова 2 січня. Наступного ж дня речниця Оперативного командування Південь Наталя Гуменюк повідомила, що наразі поки рано говорити про звільнення острова. Встановлення прапора вона назвала сигналом для росіян про те, що “ми працюємо”.

Зазначимо, що Великий Потьомкінський острів розташований між правим та лівим берегами Дніпра.

Після відступу з Херсона російські окупаційні війська базуються на лівобережжі. Звідти вони постійно обстрілюють мирне населення на звільнених територіях.