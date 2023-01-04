Январь, 04 в 21:18

Богослужение по случаю Рождества Христова митрополит ПЦУ Епифаний проведет в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщили в пресс-службе Православной церкви Украины (ПЦУ).

— После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова предстоятель Православной церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, — говорится в сообщении.

Отмечается, что начало богослужения запланировано на 9 часов утра.

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В то же время в ПЦУ не рассказали, планируются ли в будущем проводить регулярные богослужения в церквях лавры.

Напомним, в конце декабря 2022 года стало известно, что заповедник Киево-Печерская лавра сообщил УПЦ Московского патриархата, что с 1 января не продлевает договор пользования этой церковью Успенского собора и Трапезной церкви лавры в Верхней лавре.

В ответ на это наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП митрополит Павел призвал президента Владимира Зеленского не забирать храмы на территории лавры, которые были у нее в аренде.