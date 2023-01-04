Січень, 04 в 21:18

Богослужіння з нагоди Різдва Христового митрополит ПЦУ Епіфаній проведе в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Про це повідомили в пресслужбі Православної церкви України (ПЦУ).

– Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового предстоятель Православної церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що початок богослужіння запланований на 9 годину ранку.

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Водночас в ПЦУ не розповіли, чи плануються у майбутньому проводити регулярні богослужіння у церквах лаври.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що заповідник Києво-Печерська лавра повідомив УПЦ Московського патріархату, що з 1 січня не продовжує договір користування цією церквою Успенського собору та Трапезної церкви лаври у Верхній лаврі.

У відповідь на це намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати храми на території лаври, які були в неї в оренді.