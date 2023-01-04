Танки AMX-10 RC и бронемашины Bastion: Зеленский рассказал о новой помощи от Франции

Январь, 04 в 20:38

Президент Владимир Зеленский рассказал, что провел длительный и детальный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном по поводу текущей ситуации на фронте в российско-украинской войне.

Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

– Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и Bastion, а также активизацию работы с партнерами в этом же направлении. Согласиловали дальнейшее сотрудничество по существенному усилению нашей ПВО и других оборонных способностей, – перечислил украинский президент.

Он добавил, что Украина и Франция договорились работать над реализацией формулы мира Зеленского.

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– Спасибо, друг! Твое лидерство ускоряет нашу победу, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее появилась информация от Елисейского дворца по поводу того, что президент Макрон “пожелал расширить военную помощь Украине путем согласия на поставку легких боевых танков AMX-10 RC”.

Это первый случай, когда танки западного производства были поставлены украинским Вооруженным силам, подчеркнули в Офисе Макрона.

Информации о том, о каком именно количестве танков идет речь, пока нет.

Ранее СМИ сообщали, что Украине хотят передать боевую модель, на которую могут установить 12,7 мм пулемет.

Что такое Bastion и AMX-10 RC

Bastion – это 12,5-тонная 10-местная бронированная машина. Ее производят исключительно на экспорт и продают преимущественно странам Африки.

AMX-10 RC – это боевая бронированная машина производства французской компании GIAT. Она предназначена для разведки и находится на вооружении Вооруженных сил Франции с 1981 года.

По открытой информации, во французской армии по состоянию на 2021 год было более 240 таких машин. Однако с 2021 года их начали постепенно заменять боевыми разведывательными машинами Jaguar.

В оснащение этих легких танков входит 105-мм пушка, пулемет калибра 7,62 мм и два дымовых гранатомета с электроприводом с каждой стороны башни.

Боекомплет AMX-10 RC составляет 38 выстрелов 105 мм, 4 000 боеприпасов калибра 7,62 мм и 16 дымовых гранат.

ББМ часто называют “колесным танком”, поскольку она может бороться с бронетехникой.

Ранее Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки французского оружия Украине в 2023 году. Известно, что туда будут входить, в том числе, САУ Caesar.