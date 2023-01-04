Танки AMX-10 RC та бронемашини Bastion: Зеленський розповів про нову допомогу від Франції

Січень, 04 в 20:38

Президент Володимир Зеленський розповів, що провів тривалу та детальну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном щодо поточної ситуації на фронті в російсько-українській війні.

Про це він написав на своїх сторінках у соцмережах.

– Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямі. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних спроможностей, – перерахував український президент.

Він додав, що Україна та Франція домовились працювати над реалізацією формули миру Зеленського.

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– Дякую, друже! Твоє лідерство прискорює нашу перемогу, – підкреслив Володимир Зеленський.

Раніше з’явилась інформація від Єлисейського палацу щодо того, що президент Макрон “побажав розширити військову допомогу Україні шляхом згоди на поставку легких бойових танків AMX-10 RC”.

Це – перший випадок, коли танки західного виробництва були поставлені українським Збройним силам, підкреслили в Офісі Макрона.

Інформації про те, про яку саме кількість танків йдеться, поки що немає.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україні хочуть передати бойову модель, на яку можуть встановити 12,7-мм кулемет.

Що таке Bastion та AMX-10 RC

Bastion – це 12,5-тонна 10-місна броньована машина. Її виготовляють лише на експорт і продають переважно країнам Африки.

AMX-10 RC – це бойова броньована машина виробництва французької компанії GIAT. Вона призначена для розвідки і перебуває на озброєнні Збройних сил Франції з 1981 року.

За відкритою інформацією, у французької армії станом на 2021 рік було більш ніж 240 таких машин. Однак з 2021 року їх почали поступово замінювати на бойові розвідувальні машини Jaguar.

До оснащення цих легких танків входить 105-мм гармата, кулемет калібру 7,62 мм і два димових гранатомети з електроприводом з кожного боку башти.

Боєкомплет AMX-10 RC становить 38 пострілів 105 мм, 4 000 боєприпасів калібру 7,62 мм і 16 димових гранат.

ББМ часто називають “колісним танком”, оскільки вона може боротись із бронетехнікою.

Раніше Еммануель Макрон анонсував нові поставки французької зброї Україні у 2023 році. Відомо, що туди входитимуть, зокрема, САУ Caesar.