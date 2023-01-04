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Факты / Україна

В случае прорыва ВСУ мобилизованные на оккупированных территориях планируют сдаваться в плен — Генштаб

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Олексій Громов
Фото: УНИАН

Жители оккупированной Луганщины, которые попали под мобилизацию РФ, планируют сдаваться в плен в случае прорыва украинскими военными оборонительных рубежей оккупантов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

— В случае прорыва Силами обороны Украины оборонных рубежей российских оккупационных войск на линии Сватово-Кременная и, соответственно, переноса боевых действий ближе к городу Луганск, значительная часть военнослужащих подразделений 2-го армейского корпуса, особенно из числа мобилизованных на временно оккупированных территориях, планирует сдаваться в плен, – отметил он.

Напомним, что вчера, 3 января, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что трасса Кременная-Сватово находится под огневым контролем украинских защитников, и теперь логистика оккупантов значительно усложнилась. По его словам, россияне на грани нервного срыва, поскольку репрессируют местное население захваченных территорий, а людей подозревают в сотрудничестве с ВСУ.

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Источник: Military Media Center

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