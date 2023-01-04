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Факти / Україна

У разі прориву ЗСУ мобілізовані на окупованих територіях планують здаватися в полон – Генштаб

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Олексій Громов
Фото: УНІАН

Жителі окупованої Луганщини, які підпали під мобілізацію РФ, планують здаватися в полон у разі прориву ЗСУ оборонних рубежів окупантів.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

– У разі прориву Силами оборони України оборонних рубежів російських окупаційних військ на лінії Сватове-Кремінна та, відповідно, перенесення бойових дій ближче до міста Луганськ, значна частина військовослужбовців підрозділів 2-го армійського корпусу, особливо з числа мобілізованих на тимчасово окупованих територіях, планує здаватися в полон, – зазначив він.

Нагадаємо, що вчора, 3 січня, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що траса Кремінна-Сватове перебуває під вогневим контролем українських захисників, і тепер логістика окупантів значно ускладнилась. За його словами, окупанти на межі нервового зриву, оскільки репресують місцеве населення захоплених територій, а людей підозрюють у співпраці з ЗСУ.

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Джерело: Military Media Center

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