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Для противостояния нападению РФ. Норвегия передала Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Норвегия отправила Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов. Их можно использовать в нескольких видах вооружений, в частности, самоходных гаубицах M109.

Об этом сообщило Минобороны Норвегии.

– Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России. Украина нуждается в международной поддержке в виде военной техники и подготовки собственных сил, — сказал министр обороны страны Бьорн Арилд Грамм.

Он отметил, что Норвегия продолжит поддерживать Украину в 2023 году.

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По его словам, Украина нуждается в немедленной помощи, поэтому Норвегия продолжает изучать, что еще может быть предоставлено из запасов собственных вооруженных сил, а что можно купить непосредственно у производителей.

Ранее Норвегия заявила, что подготовила к передаче в Украину новый пакет военной помощи, куда вошли одна самоходная артиллерийская установка (САУ) М109, зимняя одежда и запчасти для указанной САУ.

Источник: Минобороны Норвегии

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