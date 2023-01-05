Январь, 05 в 8:25

Норвегия отправила Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов. Их можно использовать в нескольких видах вооружений, в частности, самоходных гаубицах M109.

Об этом сообщило Минобороны Норвегии.

– Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России. Украина нуждается в международной поддержке в виде военной техники и подготовки собственных сил, — сказал министр обороны страны Бьорн Арилд Грамм.

Он отметил, что Норвегия продолжит поддерживать Украину в 2023 году.

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По его словам, Украина нуждается в немедленной помощи, поэтому Норвегия продолжает изучать, что еще может быть предоставлено из запасов собственных вооруженных сил, а что можно купить непосредственно у производителей.

Ранее Норвегия заявила, что подготовила к передаче в Украину новый пакет военной помощи, куда вошли одна самоходная артиллерийская установка (САУ) М109, зимняя одежда и запчасти для указанной САУ.

Источник: Минобороны Норвегии