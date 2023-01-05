Січень, 05 в 8:25

Норвегія відправила Україні 10 тисяч артилерійських снарядів. Їх можна використовувати в кількох видах озброєнь, зокрема самохідних гаубицях M109.

Про це повідомило Міноборони Норвегії.

– Для безпеки Європи та Норвегії важливо, щоб Україні вдалося протистояти нападу Росії. Україна потребує міжнародної підтримки у вигляді військової техніки та підготовки власних сил, – сказав міністр оборони країни Бйорн Арілд Грам.

Він зазначив, що Норвегія продовжить підтримувати Україну у 2023 році.

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За його словами, Україна потребує негайної допомоги, і тому Норвегія продовжує вивчати, що ще може бути надано із запасів власних збройних сил, а що можна купити безпосередньо у виробників.

Раніше Норвегія заявила, що підготувала до передачі в Україну новий пакет військової допомоги, куди увійшли одна самохідна артилерійська установка (САУ) М109, зимовий одяг та запчастини для зазначеної САУ.

Джерело: Міноборони Норвегії