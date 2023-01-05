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Нас будут просить: Резников убежден в ускоренном вступлении Украины в НАТО после победы

Анастасия Гевко, редактор ленты
НАТО, Україна
Фото: Depositphotos

Министр обороны Алексей Резников в интервью руководительнице информационной службы канала ICTV Елене Фроляк заявил, что убежден в ускоренном вступлении Украины в НАТО после победы.

– Потому что НАТО будет заинтересовано во вступлении Украины в альянс. Конечно, они не примут это решение консолидированно до нашей победы. Но когда наступит мир, страны НАТО будут заинтересованы в построении архитектуры безопасности. Они увидели и свои слабые места, увидели, кто сильный и мощный, – оценил Резников.

Он добавил, что на сегодняшний день Украина учится у этого союза, а позже уже наши сержанты, офицеры и даже солдаты будут учить, как воевать с россиянами.

– Россия остается одной из основных угроз НАТО и Европе в целом. Они не оставят свои планы на реванш. Поэтому нужно готовиться всегда к попытке повтора. Если мы будем готовы, они не смогут взять реванш, – сказал министр.

Он отметил, что Украине не обязательно соответствовать всем стандартам НАТО – некоторым странам хватило и 33-35%.

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– Вопрос не в этом, а в том, существует ли в стране гражданско-демократический контроль, прозрачны ли и понятны наши системы закупки, логистики, поставок – а к этому мы движемся. Еще одно – это военно-экономический аспект, планирование военных операций. И разделяем ли мы ценности альянса. Потому что НАТО не военный союз, а политический, экономический. Они будут просить нас, что очень нужно, чтобы мы вошли в НАТО, – считает глава Минобороны.

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