Январь, 05 в 19:48

Министр обороны Алексей Резников в интервью руководительнице информационной службы канала ICTV Елене Фроляк заявил, что убежден в ускоренном вступлении Украины в НАТО после победы.

– Потому что НАТО будет заинтересовано во вступлении Украины в альянс. Конечно, они не примут это решение консолидированно до нашей победы. Но когда наступит мир, страны НАТО будут заинтересованы в построении архитектуры безопасности. Они увидели и свои слабые места, увидели, кто сильный и мощный, – оценил Резников.

Он добавил, что на сегодняшний день Украина учится у этого союза, а позже уже наши сержанты, офицеры и даже солдаты будут учить, как воевать с россиянами.

– Россия остается одной из основных угроз НАТО и Европе в целом. Они не оставят свои планы на реванш. Поэтому нужно готовиться всегда к попытке повтора. Если мы будем готовы, они не смогут взять реванш, – сказал министр.

Он отметил, что Украине не обязательно соответствовать всем стандартам НАТО – некоторым странам хватило и 33-35%.

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