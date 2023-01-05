Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

“В мире началась эпоха украиноцентризма”: Резников о последствиях полномасштабной войны

Анастасия Гевко, редактор ленты
“В мире началась эпоха украиноцентризма”: Резников о последствиях полномасштабной войны

Министр обороны Алексей Резников рассказал в интервью руководительнице информационной службы канала ICTV Елене Фроляк, что в результате полномасштабной войны России с Украиной в мире “началась эпоха украиноцентризма”.

– Украина продемонстрировала, что это нация несгибаемых, непокоренных, которая не пала, как кто-то думал – за 72 часа столица, а за несколько недель – вся страна. Успешно держащая сопротивление и освобождающая свои территории, начиная от острова Змеиный, Киевщины, Черниговщины, Сумщины, Харьковщины, Херсонщины, – отметил министр.

Он добавил, что Украинское государство, де-факто, уже стало членом НАТО, ведь количество современного западного оружия, которым овладели наши силы обороны, невероятное.

– Казалось бы невероятным и то, что мы будем получать такие системы, однако мы их получаем и продолжаем получать, это помогает нам сдерживать врага. И главное – мы разрушили миф о так называемой второй армии в мире, которая казалась непобедимой, страшной, – подчеркнул Резников.

Он отметил, что российское войско оказалось “обычным пузырем”, где издеваются над собственными людьми, используют тактику мясорубки и старые советские подходы.

Сейчас смотрят

– Мне кажется, что это – три ключевых вещи, которые изменили мир, после чего он перешел в новый портал. Как в свое время мир перешел через Covid, так сегодня он перешел на новый этап цивилизационного развития из-за войны. И я убежден, что мы с вами живем в новом современном мире, – резюмировал глава Минобороны.

Читайте
РФ безразличны конвенции о законах войны: Резников прокомментировал обстрелы Херсона

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка