Январь, 05 в 19:24

Министр обороны Алексей Резников рассказал в интервью руководительнице информационной службы канала ICTV Елене Фроляк, что в результате полномасштабной войны России с Украиной в мире “началась эпоха украиноцентризма”.

– Украина продемонстрировала, что это нация несгибаемых, непокоренных, которая не пала, как кто-то думал – за 72 часа столица, а за несколько недель – вся страна. Успешно держащая сопротивление и освобождающая свои территории, начиная от острова Змеиный, Киевщины, Черниговщины, Сумщины, Харьковщины, Херсонщины, – отметил министр.

Он добавил, что Украинское государство, де-факто, уже стало членом НАТО, ведь количество современного западного оружия, которым овладели наши силы обороны, невероятное.

– Казалось бы невероятным и то, что мы будем получать такие системы, однако мы их получаем и продолжаем получать, это помогает нам сдерживать врага. И главное – мы разрушили миф о так называемой второй армии в мире, которая казалась непобедимой, страшной, – подчеркнул Резников.

Он отметил, что российское войско оказалось “обычным пузырем”, где издеваются над собственными людьми, используют тактику мясорубки и старые советские подходы.

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