Січень, 05 в 19:48

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю керівниці інформаційної служби каналу ICTV Олені Фроляк заявив, що переконаний у пришвидшеному вступі України в НАТО після перемоги.

– Тому що НАТО буде зацікавлене у вступі України в альянс. Звісно, вони не приймуть цього рішення консолідовано до нашої перемоги. Але коли настане мир, країни НАТО будуть зацікавлені в побудові безпекової архітектури. Вони побачили й свої якісь слабкі місця, побачили, хто сильний і потужний, – оцінив Резніков.

Він додав, що на сьогодні Україна вчиться у цього союзу, а пізніше – вже наші сержанти, офіцери і навіть солдати вчитимуть, як воювати з росіянами.

– Росія залишається однією з основних загроз для НАТО і Європи в цілому. Вони не покинуть своїх планів на реванш. Тому треба готуватись завжди до спроби повтору. Якщо ми будемо готові, вони не зможуть взяти реванш, – сказав міністр.

Він зазначив, що Україні не варто опанувати усі стандарти НАТО – деяким країнам вистачило і 33-35%.

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