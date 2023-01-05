Нас проситимуть: Резніков переконаний у пришвидшеному вступі України в НАТО після перемоги
Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю керівниці інформаційної служби каналу ICTV Олені Фроляк заявив, що переконаний у пришвидшеному вступі України в НАТО після перемоги.
– Тому що НАТО буде зацікавлене у вступі України в альянс. Звісно, вони не приймуть цього рішення консолідовано до нашої перемоги. Але коли настане мир, країни НАТО будуть зацікавлені в побудові безпекової архітектури. Вони побачили й свої якісь слабкі місця, побачили, хто сильний і потужний, – оцінив Резніков.
Він додав, що на сьогодні Україна вчиться у цього союзу, а пізніше – вже наші сержанти, офіцери і навіть солдати вчитимуть, як воювати з росіянами.
– Росія залишається однією з основних загроз для НАТО і Європи в цілому. Вони не покинуть своїх планів на реванш. Тому треба готуватись завжди до спроби повтору. Якщо ми будемо готові, вони не зможуть взяти реванш, – сказав міністр.
Він зазначив, що Україні не варто опанувати усі стандарти НАТО – деяким країнам вистачило і 33-35%.
– Питання не в цьому, а в тому, чи існує в країні цивільно-демократичний контроль, чи прозорі та зрозумілі наші системи закупівлі, логістики, поставок – а до цього ми рухаємось. Ще одне – це військово-економічний аспект, планування військових операцій. І чи поділяємо ми цінності альянсу. Бо НАТО – це не військовий союз, а політичний, економічний. Вони просити нас будуть, що дуже треба, щоб ми увійшли в НАТО, – вважає очільник Міноборони.