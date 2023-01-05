Прибывают солдаты и техника: Беларусь наращивает общую с РФ группировку на своей территории

Январь, 05 в 19:11

Беларусь усилила совместную с РФ военную группировку вооружением, солдатами и специальной техникой. Кроме того, также планируется проведение совместных авиационных учений.

Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси.

– В Республику Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. С прибывающими подразделениями на полигонах Республики Беларусь спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что авиационные подразделения ВС Беларуси РФ проведут совместные летно-тактические учения.

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Министерство сообщило, что в четверг в Беларусь прибыла партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин.

Утверждается, что это плановая поставка для перевооружения армии Беларуси.