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Факти / Україна

Прибувають солдати та техніка: Білорусь нарощує спільне з РФ угруповання на своїй території

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Прибувають солдати та техніка: Білорусь нарощує спільне з РФ угруповання на своїй території

Білорусь посилила спільне з РФ військове угруповання озброєнням, солдатами та спеціальною технікою на території своєї країни. Крім того, також планується проведення спільних авіаційних навчань.

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.

– У Республіку Білорусь продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова і спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації. З підрозділами, що прибувають, на полігонах Республіки Білорусь сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження, – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що авіаційні підрозділи ЗС Білорусі РФ проведуть спільні льотно-тактичні навчання.

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Міністерство повідомило, що в четвер до Білорусі прибула партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних і ремонтно-евакуаційних машин.

Стверджується, що це планова поставка для переозброєння  армії Білорусі.

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